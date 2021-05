Il Cio sicuro: "Nulla può impedire svolgimento dell'Olimpiade"

Non ci sono motivi per annullare i Giochi Olimpici di Tokyo, né per posticiparli. Ad allontanare in maniera pressoché definitiva un qualsiasi mutamento nel calendario delle Olimpiadi è il vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale, John Coates. Netta la sua risposta a una domanda di AFP, che chiedeva se potessero esistere impedimenti al regolare svolgimento delle Olimpiadi, legati alla pandemia o ad altro: "No, non ce ne sono".

afp