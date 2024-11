Dalla vendita di mattoni ai field goal in NFL: la storia di Jake Bates, il kicker che sta trascinando i Detroit Lions

Dopo non aver mai calciato né al liceo né al college (dove si occupa solo di kickoff), Bates deve far i conti con un accesso all'NFL molto duro non essendo scelto da nessuna squadra nel Draft 2023 e rescindendo il contratto con gli Houston Texans dopo sole due settimane. Il 25 dicembre 2023 arriva la firma con i Michigan Panthers che gli cambia letteralmente la vita diventando uno specialista dei field gol. Bates scende in UFL dove però mette a segno un colpo da 64 yards contro i St. Louis Battlehawks, il secondo field gol più lungo della storia del football americano professionistico e il primo lanciato dal kicker texano. Un'azione che gli vale l'inserimento nella formazione ideale dell'UFL e gli consente di veder il pallone da lui calciato messo in mostra dalla Pro Football Hall of Fame nell’ambito dell’esibizione "Pro Football Today".