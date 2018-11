Smart EQ fortwo e-cup, in Franciacorta la pole va alla coppia Panzavuota-Bodega

17/11/2018

All'Autodromo di Franciacorta, nella quinta e ultima tappa del campionato smart EQ fortwo e-cup, il duo Marco Panzavuota e Giuseppe Bodega ha ottenuto la pole position nella sessione unica di prove ufficiali: con il tempo di 1'36.102, infatti, la vettura del team Lpd ha staccato tutti assicurandosi il primo posto in griglia in vista di Gara1 in programma domenica 18 novembre. Secondo tempo per Vittorio Ghirelli (1'36.227) del team Mercedes-Benz Roma mentre ha chiuso al terzo posto, con il tempo di 1'36.371, il leader della classifica generale, Fulvio Ferri (Forte Group).