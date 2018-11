Panzavuota detta il tempo in Franciacorta: è sua la vittoria in Gara1. Ferri terzo si laurea campione

18/11/2018

Marco Panzavuota detta i tempi i Franciacorta: il pilota del team Lpd, in equipaggio con Giuseppe Bodega per l'ultima tappa del campionato smart EQ fortwo e-cup, ha dominato Gara1 partendo dalla pole position conquistata nelle qualifiche del sabato. L'anconetano è rimasto al comando per tutta la corsa approfittando del duello alle sue spalle tra Vittorio Ghirelli (che ha chiuso al secondo posto) e Fulvio Ferri (a cui è bastato il terzo posto per diventare campione del primo monomarca 100% elettrico) per guadagnare metri decisivi e mantenere saldamente la testa.