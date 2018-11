Franciacorta, in Gara2 è Capra a brindare. Sul podio anche Lembo e Bodega

18/11/2018

E' stato Piergiorgio Capra ad aggiudicarsi Gara2 in Franciacorta, ultimissimo atto del campionato smart EQ fortwo e-cup. Il pilota romano ha preceduto Alberto Lembo e Giuseppe Bodega mentre Fulvio Ferri, già matematicamente vincitore del campionato dopo Gara1, è uscito all'ultima curva, a pochi metri dal traguardo, mentre era in lotta per il podio. L'appuntamento con le Smart EQ fortwo e-cup è al prossimo anno con una nuova elettrizzante stagione di gare.