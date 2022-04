Torelli vince Gara 1, Bencivenni resiste agli attacchi di Savoia e chiude 2º

Si chiude in regime di bandiera di rossa la prima gara della quinta edizione della smart EQ fortwo e-cup. A trionfare, grazie a un sorpasso nel giro d'inizio che gli ha regalato la prima posizione, è Gabriele Torelli con l'Autotorino. Secondo posto per il poleman, Filippo Bencivenni, bravo a non perdere la concentrazione nonostante la costante pressione di Ciccio Savoia, che completa il podio. Ritirato Federico Leo dopo un tamponamento multiplo con Calvagni e Mosconi che ha portato la direzione di gara a sventolare prima bandiera gialla e poi rossa.

smart EQ fortwo e-cup