smart e-cup, Vallelunga: De Pasquale resiste e conquista Gara 1, Longo e Casillo chiudono il podio

Un finale da brivido per il leader dell’edizione 2023 della smart e-cup. Giuseppe De Pasquale (Autotorino) taglia il traguardo per primo in Gara 1 a Vallelunga dopo aver perso gran parte del margine guadagnato a causa di un problema tecnico all'ultimo giro. Alle sue spalle, nessuna novità rispetto alla griglia di partenza: Riccardo Longo (Paradiso Group) ha chiuso secondo, con Antonello Casillo (Mercedes-Benz Lease Italia) a completare il podio in terza posizione.