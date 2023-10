smart e-cup, Magione: De Pasquale si prende la pole position davanti a Bencivenni e Pezzolla

Giuseppe De Pasquale è il più veloce di tutti sul circuito di Magione. In occasione della penultima tappa di smart e-cup, il pilota dell’Autotorino ha conquistato la pole position con il tempo di 1:36.302. Non lontano Filippo Bencivenni (Barbuscia), a 0.228 di distanza. In seconda fila troviamo Ivan Pezzolla (Maldarizzi) e Mattia Carlotto (Crema Diesel).