Smart e-cup, Jakidale torna sulla SportMediaset a Vallelunga

SMART EQ FORTWO E-CUP

Lo YouTuber torna in pista per l'ultimo appuntamento della stagione

Dopo il debutto assoluto nel mondo delle corse avvenuto proprio con la smart e-cup a Imola, Jakidale ritroverà la fida SportMediaset nella finalissima di Vallelunga. Sullo storico circuito emiliano, il giovanissimo YouTuber aveva mosso i suoi primi passi nel mondo delle competizioni, dimostrando un miglioramento costante ed una buona attitudine, senza disdegnare l’emozione della partenza dalla pole position grazie alla griglia invertita in Gara 2.

“Sono elettrizzato! Di nuovo! A Imola mi sono divertito come non avrei mai pensato e ho imparato tanto, ho solo avuto poco tempo a disposizione per mettere tutto in pratica. Ora ci voglio riprovare, grazie a smart Italia e a SportMediaset ho l’occasione di…diventare il pilota SportMediaset con più punti!”, scherza Jakidale, che punterà al punteggio raddoppiato di Vallelunga per recuperare nella speciale classifica dei piloti della media car.

“Un po’ come a Imola, non ho mai girato a Vallelunga, dovrò imparare tutto e ci sarà anche la pioggia a facilitare le cose. Lo so già, mi divertirò un casino!”.