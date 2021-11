Smart e-cup, classifica piloti: Azzoli allunga su Savoia a un solo round dal termine

Al termine del round 5 della smart EQ fortwo e-cup 2021 è soprattutto Riccardo Azzoli a sorridere. Il pilota della Special Car ha infatti allungato nel campionato piloti sui diretti inseguitori, portandosi a ben 226 punti con 19 lunghezze di vantaggio sul secondo in classifica Francesco Savoia. Tutto però è ancora da decidere, con il weekend finale in quel di Vallelunga. Il circuito romano potrebbe rimescolare le carte tra i pretendenti alla corona, grazie a due elettrizzanti gare che metteranno in palio punteggio raddoppiato.