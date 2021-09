Smart e-cup, arriva Misano e sorprende: si correrà in notturna

SMART EQ FORTWO E-CUP

Prima volta sotto i riflettori per il campionato monomarca full electric

Sarà l'Autodromo di Misano Adriatico ad ospitare la prima gara in notturna della storia della smart EQ fortwo e-cup. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli sarà il teatro del quinto round della stagione 2021 nel weekend del 13 e 14 novembre, andando così a prendere il posto dell'appuntamento di Magione. Per la prima volta nella storia del motorsport tricolore, una pista italiana organizzerà una gara in notturna di una serie elettrica e sarà ancora una volta la smart e-cup ad essere protagonista.

La lotta per il titolo 2021 vedrà il suo culmine sul confermato tracciato di Vallelunga, che nel fine settimana del 27 e 28 novembre ospiterà l'ultimo round della stagione. Il circuito romano potrebbe rimescolare le carte tra i pretendenti alla corona, grazie a due elettrizzanti gare che metteranno in palio punteggio raddoppiato. Sono ancora tante le sorprese in serbo, nelle prossime settimane verrà svelato dove e quando le smart e-cup saranno protagoniste di un'inedita gara 1 contro 1.