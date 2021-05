Sei round per la smart EQ fortwo e-cup 2021

SMART EQ FORTWO E-CUP

Ricomincia il campionato di corse su smart elettriche

La stagione prende il via dalla Sicilia, con il primo round fissato sul tracciato di Pergusa il 22 e 23 maggio. È invece la pista di Vallelunga ad ospitare il secondo appuntamento il 19 e 20 giugno. Il palcoscenico globale del GT World Challenge ospita il terzo weekend della stagione sul tracciato di Misano, nel fine settimana del 3 e 4 luglio.

L’autodromo Riccardo Paletti di Varano segna il giro di boa, con le due manche in programma l’11 e 12 settembre, e precede le semifinali sull’inedito tracciato di Adria, pronto a sfoggiare il nuovo layout il 16 e 17 ottobre. L’appuntamento per il gran finale della serie è in programma per il 20 e 21 novembre sulla versione lunga del tracciato romano di Vallelunga.