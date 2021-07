Qualifiche: seconda pole position di fila per Torelli, De Pasquale alle sue spalle

È ancora Gabriele Torelli il pilota più veloce in qualifica nel terzo round della smart EQ fortwo e-cup. Sul circuito di Imola, l'uomo dell'AutoCentauro ha firmato il miglior tempo (2:35.813) che gli consentirà di partire dalla pole position. Alle sue spalle Giuseppe De Pasquale (2:36.010) e il campione elettrico del 2019, Vittorio Ghirelli (2:36.073). Vicinissimi, dalla 4ª alla 7ª posizione, Savoia, Ferrara, Azzoli e un ottimo Calvagni. Ultimo posto con penalità per Vitantonio Liuzzi, mentre Jakidale partirà dalla terz'ultima piazzola. Imperdibili gli appuntamenti di domani, domenica 18 luglio: Gara 1 alle 9:10, Gara 2 alle 18:10. Entrambe saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.