Prove libere: Torelli il più veloce, sorprese Bencivenni e Carlotto

A Vallelunga le 23 smart EQ fortwo sono scese in pista per la prima sessione di prove libere della quinta edizione della smart EQ fortwo e-cup. Gabriele Torelli ed Autotorino sono i più veloci, unica vettura a scendere sotto i due minuti e 19 secondi (2'18.689). Subito dietro i due baby talenti Bencivenni e Carlotto, in costante miglioramento di stagione in stagione. Quarta posizione per De Pasquale e la R.Star Palermo, mentre la vettura SportMediaset di Leo registra il 12º tempo.

smart EQ fortwo e-cup