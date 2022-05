Prima gioia per Arduini in Gara 3, Torelli e Di Luca sul podio

Il primo weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022 si chiude con il successo di Leonardo Arduini in Gara 3. Capolavoro del 17enne con la Crema Diesel, che ha resistito agli attacchi portandosi a casa un meritato successo. Gabriele Torelli la spunta sul rettilineo finale su Simone Di Luca. Ottima rimonta per Francesco Savoia, quinto dopo la vittoria di Gara 2. Problemi per Leo, che ha chiuso 21esimo.

smart EQ fortwo e-cup