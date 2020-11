Pioggia e spettacolo in Gara 1: vince Ferri davanti ad Azzoli, che rimonta di Savoia

Smart EQ fortwo e-cup in versione rally nella Gara 1 del weekend sul circuito di Misano Adriatico. A trionfare sul bagnato è Fulvio Ferri della Merbag dopo un lungo e combattutissimo duello con la Special Car di Riccardo Azzoli, che ha chiuso secondo. Terzo posto per uno splendido Francesco Savoia, che ha trascinato la sua CityCar dal settimo posto per chiudere davanti a Giuseppe De Pasquale della RStar. Applausi anche per Vittorio Ghirelli, campione in carica che ha messo la sua Mercedes-Benz Roma nella quinta piazzola davanti al pilota di SportMediaset, Luigi Ferrara. Lotta al titolo sempre più avvincente, con Savoia che mantiene solo tre punti di vantaggio nella classifica piloti su Ferri.