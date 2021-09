Luca Salvadori debutta nella smart e-cup con la vettura SportMediaset

SMART EQ FORTWO E-CUP

A Varano torna lo spettacolo 100% electric. Gara 1 e Gara 2 di domenica in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset

La griglia della smart EQ fortwo e-cup continua ad infoltirsi di nomi illustri e piedi pesanti per l'imminente appuntamento di Varano. Il quarto round della serie 100% electric vedrà infatti al via lo YouTuber e pilota Luca Salvadori, ai comandi della vettura SportMediaset, a cui si aggiunge anche il giovanissimo Marco Butti, che salirà a bordo della Autocentauro.

Luca Salvadori è stato uno primi piloti professionisti a capire l'esigenza e cogliere l'opportunità di raccontare i propri weekend di gara agli appassionati attraverso i social. In breve tempo Salvadori è diventato così, oltre che un rider di alto livello, anche una star di YouTube, grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni e raccontare la sua carriera che l'ha visto arrivare fino al Mondiale Superbike, nella categoria Superstock 1000. Ora la chance smart e-cup, dove ritroverà l'amico Alberto Naska, pilota full season del team Merbag.

"Per me è un piacere poter tornare in pista ed è tutto merito di SportMediase. Avrò finalmente l'opportunità di sfidare nuovamente il mio amico Alberto Naska, sono due anni che ci proviamo, ma non siamo mai riusciti a incrociarci. Tra l'altro torniamo proprio qui, a Varano, dove c'era stata...l'esplosione atomica con con le Predators". Scherza Salvadori, cresciuto a cordoli e motori nell'azienda del papà Maurizio, titolare del team Trident. "Sarà veramente interessante, ci sarà poco tempo per capire e imparare tutto, voglio provare ad essere competitivo da subito e poi vediamo dove saremo".