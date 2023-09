La smart e-cup è ripartita da Vallelunga: Carlotto in testa nelle prove libere

© smart e-cup

Dopo aver celebrato lo scorso mese di luglio la 60ª competizione ufficiale, la smart e-cup è tornata dopo la consueta pausa estiva sul tracciato "Piero Taruffi" di Vallelunga con le prove libere. A dettare il passo è Mattia Carlotto (Crema Diesel), con Filippo Bencivenni (Barbuscia) e Antonello Casillo (Mercedes-Benz Lease Italia) alle sue spalle. In totale, saranno ben tre le gare ospitate dal tracciato capitolino, che darà il via alla seconda parte della stagione che vedrà gli ultimi tre appuntamenti con triplice gara e i punteggi sempre raddoppiati in Gara 3.