Rugby, sul "20" arriva l’Autumn Nations Cup: in esclusiva in chiaro tutti i match dell’Italia

Il grande rugby torna su Mediaset: in esclusiva in chiaro sul canale “20” le partite della Nazionale Italiana all’Autumn Nations Cup 2020, il nuovo torneo che vede protagoniste le squadre del Sei Nazioni più la Georgia e le Fiji. Due gironi da quattro squadre ciascuno: il girone A è composto da Galles, Georgia, Inghilterra e Irlanda; il girone B è formato dall’Italia, Fiji, Francia e Scozia. Tre partite per squadra, che stileranno le classifiche dei due gruppi per decretare le finali. Le Nazionali affronteranno, infine, le omologhe dell’altro girone arrivate nella stessa posizione.

Federazione Italiana Rugby