L'Italrugby perde Polledri: lesione al legamento del ginocchio destro

Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby ha rilasciato il seguente bollettino medico a conclusione del primo match della Autumn Nations Cup tra Italia e Scozia al Franchi di Firenze. Jake Polledri, uscito per infortunio al 67’, in seguito ad accertamenti strumentali presso Villa Stuart a Roma ha riportato una significativa lesione del legamento del ginocchio destro. Il giocatore farà rientro in Inghilterra e si sottoporrà ad ulteriori test al suo ritorno al Gloucester Rugby prima di decidere il percorso da seguire.