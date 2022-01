Pechino, la Giamaica in grande stile con tre equipaggi nel bob

VERSO PECHINO 2022

Prima volta storica per il paese caraibico

Per la prima volta nella sua storia, e in quella delle Olimpiadi Invernali, la Giamaica sarà presente ai Giochi in tre gare della specialità del bob. La prima volta fu quella, folkloristica, di Calgary 1988, una storia da cui venne tratto il, film, di grande successo, che in Italia venne intitolato 'Cool running' ma che in altre parti del mondo si chiamava 'Rasta Rockett'. E anche questa volta, twitta la federazione giamaicana di questo sport, "ci sarà il fuoco sul ghiaccio".

Il comitato olimpico del paese caraibico precisa invece che "nel bob saremo presenti nel singolo donne, e nel bob a due e a quattro uomini". E la presenza a Pechino '22 di Team Jamaica potrebbe aumentare se qualche equipaggio del bob a due donne dovesse rinunciare: la coppia gialloneroverde è stata infatti designata 'prima riserva' in questa specialità, avendo mancato di poco la qualificazione diretta e sarà quindi pronta a subentrare. Chris Stokes era uno dei componenti di quel bob a quattro che ispirò 'Cool Running' e ora ricopre il ruolo di presidente federale, e ora è impegnato nella sfida di raccogliere fondi per finanziare la spedizione dei suoi e l'acquisto di 'vetture' più performanti in vista delle gare dei Giochi: l'obiettivo è raccogliere una somma pari a 170mila euro, ma finora, tramite una sottoscrizione online, ne sono arrivati solo quattromila. "Siamo dilettanti ma ci sappiamo fare - le parole di Stokes -, peccato soltanto che con i bob finora a nostra disposizione non riusciremo a ottenere dei risultati che rispecchino il nostro potenziale. Le Olimpiadi sono il top assoluto, e noi non vorremmo partecipare a una corsa di dragsters mettendoci al volante di una Prius". Ma in ogni caso, come in ogni Olimpiade, l'importante sarà partecipare.