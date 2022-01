Pechino 2022, Sofia Goggia non sarà la portabandiera dell'Italia

PECHINO 2022

La campionessa bergamasca resterà in Italia fino all'ultimo per recuperare al meglio dall'infortunio, arrivo in Cina previsto per l'8 febbraio

Non sarà Sofia Goggia la portabandiera azzurra alla cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali, in programma il 4 febbraio. La campionessa bergamasca resterà infatti in Italia fino all'ultimo, per tentare di recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio sinistro patito durante il SuperG di Cortina. Per tentare di gareggiare nella discesa olimpica del 15 febbraio Sofia dovrà proseguire in Italia sia la riabilitazione, sia il ritorno sulla neve. Se tutto dovesse andar bene, potrebbe arrivare a Pechino l'8 febbraio. instagram

Goggia era stata nominata portabandiera lo scorso 22 ottobre e aveva ricevuto il tricolore dal Presidente Mattarella il 24 dicembre. Per la cerimonia di chiusura la scelta era invece ricaduta su Michela Moioli, che a questo punto potrebbe prendere il posto del'amica infortunata. La snowboarder arriverà in Cina il 1° febbraio, quindi in tempo per la cerimonia del 4.