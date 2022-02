Pechino 2022, Moioli: "Vado a leccarmi le ferite, in semifinale errore mio"

"Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così. Ho un po' male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite". Sono le parole di Michela Moioli dopo il mancato accesso alla finale olimpica di snowboardcross all'Olimpiade di Pechino 2022. "In semifinale son partita bene ho pagato un errore dove poi mi hanno superato", ha aggiunto l'azzurra, caduta nella small finals.