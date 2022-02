Pechino 2022, il programma e gli azzurri in gara il 16 febbraio

Otto medaglie d'oro saranno assegnate nella giornata di mercoledì 16 febbraio a Pechino e tante sono le speranze per l'Italia per arricchire un medagliere già da record. Debutto per lo sci alpino maschile con lo slalom di Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, ma anche ritorno in pista per Arianna Fontana che nello short track 1500 metri proverà a centrare la sua terza medaglia in questa rassegna olimpica. Spazio anche per Wierer e le donne del biathlon, con la staffetta 4x6 che può regalare altre gioie.

Getty Images