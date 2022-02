Pechino 2022, come sboccia il curling: l'Italia è in finale

curling

Medaglia assicurata nel doppio misto per Amos Mosaner e Stefania Constantini, perfetti nella semifinale contro la Svezia: 8-1. "E' stata una gran sorpresa per tutti noi"

Ai Giochi olimpici di Pechino 2022 l'Italia del curling non conosce sconfitta. Nella semifinale del doppio misto, Amos Mosaner e Stefania Constantini sono perfetti contro la Svezia: 8-1. Una vittoria che vale il decimo successo consecutivo in queste Olimpiadi e soprattutto l'accesso alla finale. Ora gli Azzurri, sicuri del podio, vanno a caccia della medaglia d'oro contro la Norvegia. Pechino 2022, storica medaglia olimpica per l'Italia del curling Getty Images

Contro gli svedesi Almida de Val e Oskar Eriksson, già battuti nel round-robin, Mosaner e la Constantini non hanno sbagliato praticamente nulla: Mosaner ha tirato con il 94%, la Constantini con l'84%. Un successo che vale già una storica medaglia olimpica per il curling italiano. Erano quattro infatti gli sport in cui l'Italia non aveva mai vinto una medaglia alle Olimpiadi Invernali: salto con gli sci, freestyle, hockey ghiaccio e fino ad oggi curling che però, grazie alla coppia Mosaner-Constantini, l'8 febbraio porterà a casa la sua prima medaglia. Martedì alle 13:05 ora italiana la finale sarà contro la Norvegia, che ha battuto la Gran Bretagna 6-5.

Di avere un ritmo simile non se lo aspettava nemmeno Amos Mosaner: "E' stata una gran sorpresa per tutti noi. Nessuno si aspettava di fare così bene", ha detto dopo la gara. "Finora abbiamo avuto una settimana fantastica, c'è stata anche un po' di fortuna ma sappiamo che quella nello sport ci vuole sempre. Quella di oggi è stata la partita della settimana, la Svezia ha iniziato molto forte ma noi abbiamo tenuto testa e alla fine l'abbiamo spuntata meritando la vittoria", ha commentato. Mentre sulla finale ha aggiunto: "La Norvegia ha iniziato male ma adesso sta avendo una settimana di grazia. Sarà una bella partita".