Pechino 2022, combinata alpina donne: Scheyer in testa, italiane in lotta

L’austriaca comanda la prova dopo la discesa libera con un centesimo su Ledecka. Brignone a 69 centesimi, Delago a 70. Bassino a 1”03, fuori Elena Curtoni



L’Italia sogna una medaglia nella combinata alpina donne dell’Olimpiade di Pechino 2022. Dopo la prima manche, la discesa libera, in testa si trova l’austriaca Christine Scheyer, con un centesimo di vantaggio sulla ceca Ester Ledecka. La favorita Shiffrin è staccata di 56 centesimi, ma le italiane non sono lontane: Brignone paga 69 centesimi dalla prima, Delago 70. Bassino a 1”03 può rimontare, fuori Elena Curtoni. Slalom alle 7 (ora italiana).

L’Italia spera in un’altra medaglia nello sci alpino femminile. Nella combinata alpina donne, le azzurre si piazzano abbastanza bene nella discesa libera e attendono lo slalom per capire le loro possibilità di salire sul podio. La prima manche viene conquistata dall’austriaca Christine Scheyer, che termina la sua gara veloce con appena un centesimo di margine nei confronti della ceca Ester Ledecka, partita male e in rimonta nel prosieguo della sua prova. Sul podio attuale si trova anche l’altra austriaca Ramona Siebenhofer, a 14 centesimi.

La lotta per le medaglie, però, potrebbe arrivare da più dietro. Le prime tre, discesiste pure, dovrebbero infatti pagare dazio nella seconda manche, lo slalom speciale. La grande favorita, la statunitense Mikaela Shiffrin, lo affronterà con appena 56 centesimi di ritardo su Scheyer, distacco facilmente colmabile. Prima di lei partirà anche la francese Miradoli, quarta a 53 centesimi. Può sognare il podio anche l'Italia, almeno alle giuste condizioni: l'indiziata per provarci è Federica Brignone, ottava a 69 centesimi. Poco più dietro Nicole Delago, a 70, molto più discesista che slalomista, mentre Marta Bassino si trova a 1"03. Fuori l’altra azzurra, Elena Curtoni, tradita da un errore verso metà gara. Le altre atlete più accreditate per il possibile podio, le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, accusano rispettivamente un ritardo di 99 centesimi e un secondo dalla leader. Da non sottovalutare anche la slovena Marusa Ferk, sesta a 65 centesimi. Seconda manche alle 7 (ora italiana).