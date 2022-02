Il medico della Goggia: "Lei la prima a crederci, ha avuto coraggio"

LE PAROLE

Panzeri: "La medaglia è il giusto riconoscimento"

"Tutto è girato come doveva, lei ha fatto il suo, il gruppo ha lavorato. È il giusto riconoscimento. Il coraggio c'è stato sin da subito, la decisione è stata, criticabile, ma i presupposti c'erano. Lei è stata la prima a crederci e tutto il gruppo ha funzionato". Lo ha detto Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, commentando l'argento conquistato da Sofia Goggia nella discesa libera olimpica ai Giochi di Pechino 2022.

"Il super G? Era troppo presto, fin dall'inizio abbiamo detto che era una questione di giorni, di ore. Era inutile andare a rischiare in una gara che puoi preparare di meno - ha spiegato - Lei doveva mettersi alla prova, doveva capire dove poteva fidarsi o no. Il trauma è stato significativo, ci sono dei tempi di guarigione biologici che non sono ancora passati. Poi lei ce l'ha messa tutta e ha fatto medaglia. Più di cosi'…".

Sulla cancellazione della seconda prova di discesa, Panzeri ha ammesso che "un giorno di riposo secondo me le ha fatto bene, ha staccato di testa - ha concluso - Tutti avrebbero messo la firma per un argento. Dispiace per l'oro, però è andata bene".