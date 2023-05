Napoli, Koulibaly ad AdL: "Questo scudetto lo aveva predetto da tempo"

IL MESSAGGIO

L'ex difensore azzurro condivide la gioia per il titolo: "Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia"

Scudetto Napoli, i complimenti degli ex da Insigne a Cavani





"Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre". È il messaggio che l'ex azzurro Kalidou Koulibaly ha inviato al presidente De Laurentiis per complimentarsi con lui per il tricolore appena conquistato e che quest'ultimo ha voluto condividere con tutti i tifosi, pubblicandolo sul suo profilo Twitter. "Auguri Presidente per il suo lavoro - si legge ancora nel messaggio - Le auguro tanti altri titoli"

Il difensore, che nella scorsa estate si è trasferito al Chelsea, aveva già mandato un messaggio di congratulazioni al Napoli subito dopo il trionfo: "Auguri a tutti voi fratelli Napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni, ore … Ma oggi è fatta. Siamo CAMPIONI D’ITALIA. Questo gruppo ci ha reso felici. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felici. Si, faccio parte dei tifosi oggi. E tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per SSC NAPOLI perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti".

"Hanno sputato sangue per questa città, questi tifosi, quella gente che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Quindi bravo a questo Napoli ! Sì, sono felice per tutti noi Napoletani che se lo meritano da anni e che spero avranno ancora di più nel futuro. Grazie NAPOLI. Auguri per questo Campionato e questo calcio che ci ha fatto diventare realtà questo sogno magnifico".