Al fischio finale del match contro l'Udinese, ecco i complimenti per il Napoli campione d'Italia! Immediati quelli calorosi e sinceri dell'Inter e del Milan, con l'applauso da parte del patron nerazzurro Steven Zhang anche per Luciano Spalletti, il tecnico che gli regalò la prima partecipazione alla Champions. A seguire, poi, quelli di tutte le altre rivali degli azzurri in questa trionfale cavalcata, compresa la Juve. Un messaggio, un tweet, quello del club bianconero sicuramente singolare: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la vittoria del suo terzo scudetto!".