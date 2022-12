Van Gaal a Di Maria: "Anche Depay non giocava allo United, ora ci baciamo sulla bocca"

VERSO OLANDA-ARGENTINA

Il Fideo aveva definito l'attuale ct olandese "il peggiore della sua carriera". Venerdì il confronto a distanza in Olanda-Argentina

© Getty Images Di Maria lo aveva definito "il peggior allenatore della sua carriera", il colpevole del suo addio al Manchester United e il motivo della decisione di trasferirsi al Psg. Venerdì sera Louis Van Gaal ritroverà il Fideo nella sfida tra Olanda e Argentina, che vale un posto in semifinale ai Mondiali in Qatar. "Di Maria è un ottimo calciatore, ma allora aveva avuto tanti problemi personali, subì anche una rapina in casa e questo forse ha influito sulle sue prestazioni - ha detto il ct dell'Olanda della conferenza stampa della vigilia - Quanto al fatto che mi abbia definito il peggior allenatore della sua carriera, posso solo dire che è uno dei pochi a dirlo. È una cosa triste, un peccato, non mi piace lo ha dichiarato pubblicamente. L'allenatore prende le decisioni ed è possibile che abbia preso una decisione sbagliata".

Poi l'affondo: "Mi dispiace che Di Maria la pensi così di me, ma potrebbe farlo anche chi mi è seduto accanto", ha proseguitoindicandoanche lui suo giocatore allo United, seduto accanto a lui in conferenza stampa: "A volte bisogna prendere decisioni che non sono gradite. E' successo anche con Memphis, ora ci baciamo sulla bocca".

Riguardo alla sfida contro l'Argentina, Van Gaal è convinto che l'Olanda abbia i numeri "per arrivare fino in fondo" ai Mondiali in Qatar e "sia concentrata su questo obiettivo". E confida sui suoi giocatori che "sono molto professionali per poter gestire la pressione dei tifosi argentini. Saranno 40.000 e noi solo 1.400, ma siamo preparati". Misure speciali per Leo Messi, che "sarebbe stupido rivelare" ma che "potrà essere evidente domani".