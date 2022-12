Il triangolo Deschamps-Benzema-Zidane agita la Francia

CHE CONFUSIONE

Il rapporto turbolento tra il Pallone d'oro e il ct dei Bleus continua a suon di messaggi poco espliciti e in una story spunta Zizou

© ufficio-stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Francia si gioca la seconda Coppa del Mondo di calcio consecutiva contro l'Argentina, ma la vigilia del match è tutt'altro che tranquilla per i campioni in carica. Al netto dell'influenza che ha reso travagliata la preparazione del match, a livello di comunicazione c'è un triangolo che sta infiammando le polemiche e riguarda chi nella finale di Doha avrebbe potuto esserci, e invece non ci sarà: il Pallone d'Oro Karim Benzema. Il rapporto con Deschamps è sempre stato ai minimi termini, ma l'infortunio subito in Qatar ha infiammato nuovamente la situazione che adesso, nel momento topico, rischia di esplodere.

In Francia infatti quasi non si parla d'altro che del triangolo formato da Deschamps, Benzema e Zidane per il futuro della selezione transalpina.

Al centro della questione il rapporto tra il ct e Benzema, quest'ultimo presente in lista nonostante l'infortunio ma non aggregato alla squadra. Dopo la vacanza alla Isle de Reunion, l'attaccante del Real Madrid è stato invitato ad assistere alla finale contro l'Argentina dal vivo, ma non ha accettato l'invito. Secondo la ricostruzione de L'Equipe, Benzema sarebbe stato mandato a casa dal ct subito dopo l'infortunio ignorando la richiesta di rimanere in Qatar, scrivendo un nuovo capitolo della tensione tra i due già accentuata dai mancata ringraziamenti del centravanti al momento della premiazione con il Pallone d'Oro.

"Non mi interessa" ha postato su Instagram Benzema, senza un chiaro riferimento, ma in un momento delicato delle polemiche. Stesso discorso per il ct che in conferenza ha dribblato le domande a riguardo fingendo poco interesse.

In tutto questo poi è spuntato il profilo di Zinedine Zidane, in primis grande amico di Benzema già dai tempi del Real Madrid e in secondo luogo candidato alla panchina della Francia proprio per sostituire Deschamps, con il quale è finito in cattivi rapporti proprio per questo motivo. Ecco dunque che la story apparsa su Instagram di Benzema con i due abbracciati ha aperto la strada ad altre polemiche.