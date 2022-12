Neymar raggiunge Pelé a 77 gol: miglior bomber del Brasile

IL RECORD

Con la rete alla Croazia, l'attaccante del Paris Saint-Germain raggiunge O Rei in vetta alla classifica dei giocatori con più gol in maglia verdeoro

© Getty Images Neymar come Pelé: il paragone non regge in termini assoluti ma, da oggi, regge in termini di gol con la maglia del Brasile. Con la rete segnata alla Croazia, supplementari dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar, O Ney infatti è arrivato a 77 gol in verdeoro raggiunto O Rei in vetta a questa particolare classifica. Neymar ha siglato il 77° gol (ottavo ai Mondiali) alle 124.ma partita in nazionale mentre Pelé aveva raggiunto lo stesso traguardo in 92.

Quella contro la Croazia è stata una rete liberatoria per l'attaccante del Paris Saint-Germain, che aveva segnato gli ultimi 6 gol in nazionale su calcio di rigore e dunque attendeva una gioia su azione. E che azione: dopo il triangolo con Paquetà, Neymar è riuscito a sgusciare via alla difesa croata e ha scelto di dribblare Livakovic che fin lì era stato un muro sui tiri brasiliani.

Una conferma della ritrovata condizione per il classe 1992 che si era fatto male contro la Serbia nei gironi (distorsione alla caviglia destra) e aveva fatto temere per il prosieguo della manifestazione con i Carioca. In seguito il rientro negli ottavi di finale contro la Corea del Sud, partita nella quale aveva segnato il 2-0 su rigore, e ora il gol nei quarti contro la Croazia.