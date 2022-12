Mondiali 2022, Corea del Sud-Portogallo 2-1: Hee-Chan porta gli asiatici agli ottavi

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1

La rete al 91' dell'attaccante coreano vale il successo e l'accesso agli ottavi di finale alle spalle del Portogallo

La Corea del Sud è agli ottavi dei Mondiali 2022 dopo aver battuto 2-1 il Portogallo nella terza giornata del Gruppo H. La selezione di Bento ha vinto in rimonta dopo l'iniziale svantaggio firmato da Ricardo Horta al 5' e pareggiato al 27' da Young-Gwon con la collaborazione di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa i lusitani sprecano un paio di ripartenze e in pieno recupero, al 91', la rete di Hee-Chan è valsa i tre punti e il secondo posto nel girone proprio alle spalle del Portogallo per il maggior numero di reti segnate. Fuori l'Uruguay nonostante il 2-0 al Ghana.

LA PARTITA

Doveva succedere quasi l'imponderabile, ed è successo. La Corea del Sud festeggia una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale battendo 2-1 il Portogallo nel recupero e approfittando del contemporaneo successo dell'Uruguay sul Ghana con soli due gol di scarto, troppo pochi per avere la meglio degli asiatici. A rompere l'equilibrio del girone è stato il maggior numero di gol segnati dalla Corea del Sud, l'ultimo quello decisivo al 91' con la ripartenza perfetta di Son e Hee-Chan. Poi dieci minuti di sofferenza con l'orecchio a quel che succedeva tra Uruguay e Ghana prima della festa. L'impresa è completata e non era affatto scontata.

In un Mondiale strano dove nella fase a gironi sta succedendo di tutto, non poteva mancare un altro capitolo da raccontare. Lo scrive la Corea del Sud con la forza della determinazione contro un Portogallo in partita, palleggiatore ma alla fine inconcludente negli ultimi metri. Anche Cristiano Ronaldo in costante richiesta di palloni giocabili ha dovuto arrendersi allo zero nella casella dei tiri nello specchio avversario, accontentando di un colpo di testa a lato e di un liscio clamoroso a pochi passi dal portiere mentre la gara era già sull'1-1. L'equilibrio iniziale infatti è durato solo cinque minuti, giusto il tempo per Dalot di scappare via sulla fascia destra e servire a Ricardo Horta il pallone dell'1-0.

Il merito della Corea del Sud, senza strafare va detto, è stato quello di rimanere sempre in partita con le proprie armi. Un po' in attesa e un po' con trame di gioco studiate e portate in campo con precisione, gli asiatici hanno trovato il pareggio forse nell'occasione più sporca e sugli sviluppi di un corner su cui Ronaldo è sfortunato nel deviare un pallone sui piedi di Young-Gwon per il gol dell'1-1. Nella ripresa il Portogallo ha mantenuto il possesso del palleggio con qualità, ma dalle fasce non sono arrivate giocate degne di nota e nemmeno l'ingresso di Leao ed Andre Silva ha dato concretezza ai lusitani. Al 91' si è accesa la stella di Son, tra i peggiori in campo fino a quel momento, ma illuminato nella corsa di 60 metri che ha ribaltato il fronte e liberato Hee-Chan davanti a Diogo Costa con un tunnel per il 2-1 finale che ha scritto la storia.

IL TABELLINO

COREA DEL SUD-PORTOGALLO 2-1

Corea del Sud (4-2-3-1): Seung-Gyu 6,5; Moon-Hwan 6, Kyung-Won 7, Young-Gwon 7 (36' st Jun-Ho sv), Jin-Su 6,5; Woo-Young 6, In-Beom 6,5; Kang-In 6,5 (36' st Ui-Jo sv), Jae-Sung 6 (21' st Hee-Chan 7,5), Son 7; Cho 6,5 (48' st Yu-Min sv). A disp.: Bum-Keun, Hyeon-Woo, Jong-Gyu, Tae-Hwan, Min-Jae, Chul, Woo-Yeong, Chang-Hoon, Seung-Ho, Sang-Ho, Min-Kyu. Ct.: Bento 6,5.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa 6; Dalot 6,5, Pepe 5,5, Antonio Silva 6, Cancelo 5,5; Nunes 5 (20' st Palhinha 6), Neves 5,5 (20' st Leao 5), Vitinha 6,5 (37' st Carvalho 6); Joao Mario 5,5 (37' st Bernardo sv), Ronaldo 5 (20' st Andre Silva 5), Horta 6,5. A disp.: Rui Patricio, Sà, Dias, Guerreiro, Fernandes, Ramos, Joao Felix. Ct.: Santos 5,5.

Arbitro: Tello

Marcatori: 5' Horta (P), 27' Young-Gwon (C), 46' st Hee-Chan (C)

Ammoniti: Kang-In, Hee-Chan (C)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta nella Coppa del Mondo, il Portogallo ha perso una gara dopo essere andato in vantaggio; non era mai successo nelle precedenti 18 occasioni del genere per i lusitani.

Questa è la seconda volta che la Corea del Sud ha vinto una gara in rimonta nei 90 minuti nella Coppa del Mondo, dopo il 2-1 contro il Togo nel 2006.

La Corea del Sud ha superato la fase a gironi della Coppa del Mondo per la prima volta dal 2010, anche in quell’occasione chiudendo il girone con quattro punti.

Prima di oggi, il Portogallo non aveva mai perso una sfida nella Coppa del Mondo contro una squadra asiatica – tre vittorie e due pareggi in precedenza.

Son Heung-Min ha servito il suo primo assist in una gara dei Mondiali, alla sua nona presenza nella competizione.

Cristiano Ronaldo non ha tirato nello specchio in entrambe le sue ultime due partite (vs Uruguay e oggi), è successo altrettante volte nelle sue precedenti 18 presenze ai Mondiali.

Kim Young-Gwon è l’unico difensore della Corea del Sud ad aver segnato in due edizioni della Coppa del Mondo: nel 2018 contro la Germania e oggi, in entrambi i casi su sviluppo di corner.

La rete di Ricardo Horta (4:52) è la seconda più rapida subita dalla Corea del Sud in una gara dei Mondiali dopo quella contro la Turchia nel 2002 - Hakan Şükür dopo 11 secondi.

António Silva (19 anni, 33 giorni) è diventato il giocatore più giovane mai schierato dal Portogallo in una gara della Coppa del Mondo.

10 delle 13 conclusioni del Portogallo in questa partita sono arrivate nel corso del primo tempo.