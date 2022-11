Mondiali 2022, Corea del Sud-Ghana 2-3: Cho non basta, Kudus oscura Son e la Black Stars sognano gli ottavi

COREA DEL SUD-GHANA 2-3

Una doppietta dell’attaccante coreano recupera da 0-2 a 2-2, ma il talento dell’Ajax (due gol anche per lui) riporta avanti i suoi

Corea del Sud-Ghana: le immagini della sfida mondiale



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Rimonte e controsorpassi continui nella sfida tra Corea del Sud e Ghana per il girone H dei Mondiali 2022. Alla fine è la formazione africana a spuntarla 3-2 e conquistare così la prima vittoria in Qatar, asiatici fermi a un punto. Doppio vantaggio del Ghana con Salisu e Kudus nel primo tempo, una doppietta di Cho nel giro di tre minuti ristabilisce la parità, ancora Kudus chiude i conti con l’inutile assalto finale di Son e compagni.

LA PARTITA

E’ il giovane classe 2000 Kudus la stella di Corea del Sud-Ghana: mentre tutti aspettano Son, il talento dell’Ajax firma una doppietta e lancia i suoi nella vittoria 3-2 sugli asiatici che vale i primi tre punti in Qatar per la nazionale africana. Corea invece ferma a un solo punto e gli ottavi diventano difficili. Primo tempo a stampo africano con il Ghana che si porta sul 2-0 nel giro di dieci minuti: tremendo uno-due firmato Salisu e Kudus tra il 24’ e il 34’. Il difensore è bravo a risolvere una mischia nell’area piccola coreana, ininfluente secondo il Var un tocco di mano di Andre Ayew nel corso dell’azione. Il secondo sfiora di testa quanto basta per mettere fuori causa il portiere avversario su cross di Jordan Ayew. Ghana cinico con due tiri e due gol, Corea sbiadita e mai pericolosa e la reazione non arriva.

Dopo l’intervallo però la formazione di Bento esce dagli spogliatoi trasformata. Son non convince e allora è Cho il grande protagonista, prima col colpo di testa respinto da Ati-Zigi, poi al 58’ con la zampata che accorcia le distanze su cross dalla sinistra di Lee Kang-In. Ma non è finita qui, perché l’attaccante asiatico è scatenato e dopo appena tre minuti arriva il clamoroso 2-2 con Cho che sovrasta tutti di testa e di forza e spedisce il pallone in rete. Tutto da rifare per il Ghana, ma la nazionale africana non demorde e anzi è bravissima a rialzarsi subito: è il 67’ quando Williams liscia il pallone nell’area coreana, ma alle sue spalle c’è ancora Kudus che firma la personale doppietta per il nuovo vantaggio ghanese. La Corea si getta in avanti e al 76’ Mensah salva sulla linea un tiro di Kim Jin-Su, poi ancora Kim Jin-Su ci prova ma Ati-Zigi mette in angolo. Assalto finale nei 10 minuti di recupero, ma il muro ghanese regge e gli ottavi diventano un sogno possibile.

IL TABELLINO

COREA DEL SUD-GHANA 2-3

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu 5, Kim Moon-Hwan 5, Kim Min-Jae 6 (47’ st Kwon Kyung-Won sv), Kim Young-Gwon 5,5, Kim-Jin-Su 5, Hwang 6, Jung 5,5 (33’ st Hwang Ui-Jo sv), Kwon 5 (12’ st Lee Kang-In 7), Jeong 5 (1’ st Na Sang-Ho 5,5), Son 5,5, Cho 7,5. A disp.: Jo, Cho, Hong, Hwang Hee-Chan, Kim Tae-Hwan, Lee Jae-Sung, Paik, Song, Son Jun-Ho, Yoon. Ct Bento 5,5

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi 6, Lamptey 6 (33’ st Odoi sv), Amartey 5,5, Salisu 6,5, Mensah 6 (43’ st Baba sv), Partey 6, Abdul-Samed 6, Kudus 8 (38’ st Djiku sv), A. Ayew 6 (33’ st Kyereh sv), J. Ayew 6 (33’ st Sulemana sv), Williams 6. A disp.: Danland, Narudeen, Afriyie, Aidoo, Bukari, Fatawu, Owusu, Seidu, Semenyo, Sowah. Ct Addo 6,5

Marcatori: 24’ Salisu (G), 34’ Kudus (G), 13’ st Cho (C), 16’ st Cho (C), 23’ st Kudus (G)

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Ammoniti: Amartey, Jung, Lamptey, Kim Young-Gwon

Note: recupero 5’ + 10’.

Espulsi: per proteste il ct della Corea del Sud Bento

LE STATISTICHE

• Per la prima volta nella sua storia il Ghana ha realizzato tre gol in una partita ai Mondiali.

• Mohammed Kudus è il primo giocatore nella storia del Ghana a segnare una doppietta ai Mondiali.

• Cho Gue-Sung è il primo calciatore della Corea del Sud a segnare una doppietta ai Mondiali.

• Il Ghana ha realizzato cinque gol in questo Mondiale, non ha mai segnato di più in una singola edizione della Coppa del Mondo.

• Il Ghana ha fin qui segnato 5 gol con solo 6 tiri nello specchio nel Mondiale 2022.

• L’ultimo successo del Ghana ai Mondiali risaliva agli ottavi di finale del 2010 contro gli Stati Uniti, da allora aveva registrato due pareggi e tre sconfitte nei cinque match successi nella Coppa del Mondo.

• A 22 anni e 118 giorni, Mohammed Kudus è il 2° giocatore africano più giovane a segnare una doppietta ai Mondiali, dopo Ahmed Musa (21 anni e 254 giorni) con la Nigeria contro l’Argentina nel 2014.

• Ben tre nazionali africane hanno segnato almeno tre gol in un match per la prima volta in una singola edizione dei Mondiali (Senegal, Camerun e Ghana nel 2022).

• La Corea del Sud ha segnato due reti di testa nello stesso match per la prima volta nella sua storia ai Mondiali.

• Mohammed Salisu è il primo difensore nella storia del Ghana a segnare ai Mondiali.

• La Corea del Sud ha segnato due reti di testa nel giro di 168 secondi, tante quante nelle precedenti 20 gare ai Mondiali.

• Il Ghana ha chiuso un 1° tempo in vantaggio di due gol per la prima volta ai Mondiali.