Mondiali 2022, Canada-Marocco 1-2: i Leoni dell’Atlante volano agli ottavi da primi  

CANADA-MAROCCO 1-2

Decidono i gol di Ziyech e En Nesyri che consentono alla squadra di Regragui di finire in testa al girone F. Canadesi eliminati



Favola Marocco: vince e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali per la seconda volta nella sua storia. All'Al Thumama Stadium di Doha, gli uomini di Regragui battono 2-1 il Canada, e chiudono al primo posto il girone F. A decidere la sfida il gol di Ziyech, che al 4' sfrutta l'errore di Borjan, e la rete al 23' di En Nesyri. Inutile il momentaneo 1-2 dei canadesi che accorciano grazie all'autorete di Aguerd sul cross di Adekugbe.

LA PARTITA

Esulta il Marocco che vola agli ottavi da prima della classe. Dall’altro lato saluta la competizione il Canada che chiude il girone con 0 punti. A Doha vincono i nordafricani per 2-1 e accedono alla fase successiva dopo ben trentasei anni. I Leoni dell'Atlante partono forte e sbloccano immediatamente il match: Ziyech raccoglie un controllo sbagliato dall’estremo difensore canadese Borjan e, con un pallonetto dalla distanza, al 4’ l'attaccante del Chelsea spedisce il pallone nella porta vuota. La formazione di Regragui raddoppia meritatamente al 23’ con En Nesyr. Nel finale di tempo i canadesi accorciano le distanze: Aguerd devia il cross di Adekugbe verso la propria porta e batte il proprio portiere. Nel recupero En-Nesyri trova la doppietta personale ma il fuorigioco di Aguerd annulla la rete del centravanti marocchino.

Nella ripresa la formazione di Herdman entra in campo con un “piglio” diverso e assedia completamente la metà campo marocchina: il Canada attacca a testa bassa e sfiora il pareggio al 71’. Hutchinson colpisce di testa da distanza ravvicinata la traversa: la palla rimabalza sulla linea e il Marocco salva il vantaggio. I Leoni dell’Atlante si avvicinano al terzo gol con un contropiede di Hamdallah che spreca e si fa recuperare nel finale. Il Canada attacca ma non riesce a trovare il pareggio, chiudendo all’ultimo posto nel girone F. Vola, invece, il Marocco, che centra la qualificazione davanti alla Croazia ed elimina la prima “big” della competizione: il Belgio.

IL TABELLINO

CANADA-MAROCCO 1-2

Canada (3-4-3): Borjan 5, Miller 6, Vitoria 6, Johnston 5,5, Hoilett 6 (76’ Wotherspoon 6), Osorio 6 (65’ Lareya 6), Kaye 6 (60’ Hutchinson 6), Adekugbe 6,5 (60’ Koné 6), Buchanan 6, Larin 6(60’ J. David 6), Davies 5,5. A disp.: Pantemis, St Clair, Piette, Fraser, Cavallini, Ugbo, Millar, Cornelius, Waterman. All.: Herdman 6

Marocco (4-3-3): Bounou 6, Hakimi 6,5 (85’ Jabrane s.v.), Aguerd 5,5, Saiss 6, Mazraoui 6,5, Ounahi 6 (76’ El Yamiq 6), Amrabat 6,5, Sabiri 6 (65’ Amallah 6), Ziyech 7 (76’ Hamdallah 5,5), En Nesyri 7, Boufal 6(65’ Aboukhlal 6). A disp.: Munir, Tagnaouti, Harit, Chair, Ezzalzouli, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah. All.: Regragui 6,5

Arbitro: Claus (Bra)

Marcatore: 4' Ziyech (M), 23’ En Nesyri (M), 40’ aut. Aguerd,

Ammoniti: Hoilett (C), Osorio (C), Adekugbe (C), Vitoria (C)

Note: recupero 5+4

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Marocco si è qualificato alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 1986, quando uscì agli ottavi contro la Germania Ovest).

• Il Canada termina il suo Mondiale con tre sconfitte su tre, esattamente come nella sua unica precedente partecipazione (1986).

• Youssef En-Nesyri diventa oggi il primo giocatore della storia del Marocco a segnare in due edizioni diverse dei Mondiali (2018 e 2022).

• I 7 punti del Marocco rappresentano un record per una Nazionale africana in una fase a gironi dei Mondiali.

• In questo momento, questa sarebbe la seconda volta dopo il 2014 (Algeria e Nigeria) che due squadre africane superano la fase a gironi dei Mondiali (Marocco e Senegal). Il Marocco è anche la prima squadra africana a chiudere al primo posto il proprio girone dalla Nigeria nel 1998.

• Quello di Hakim Ziyech dopo 3 minuti e 30 secondi é il gol piú veloce della storia del Marocco ai Mondiali.

• Hakim Ziyech è il terzo giocatore marocchino a mettere a segno sia un gol che un assist in uno stesso Mondiale, dopo Mustapha Hadji e Abdeljalil Hadda, entrambi nel 1998.

• Hakimi e Ziyech diventano i primi giocatori marocchini a vantare sei partite da titolari ai Mondiali: ora hanno anche eguagliato Mustapha Hadji per il maggior numero di presenze ai Mondiali con il Marocco (tutti a quota 6).

• Hakim Ziyech è anche il terzo giocatore marocchino a segnare da fuori area ai Mondiali, dopo Aderrazad Khairi nel 1986 e Maouhoub Ghazouani nel 1970.

• L'autogol di Aguerd é stato sia il 100esimo gol in questo Mondiale che la prima autorete in questa edizione.

• Il Canada é stato direttamente coinvolto nei due gol piú veloci di questi Mondiali (Davies 2' vs Croazia, Ziyech oggi).

• Il Canada ha beneficiato di sei autogol dall'inizio del 2021, il doppio rispetto a quanti avuti a favore nei 20 anni precedenti (3).

• Il Canada ha perso le sue prime sei partite ai Mondiali, è la terza squadra nella storia della competizione a farlo (Messico - 9, El Savador - 6).