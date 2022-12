Francia, nessun focolaio Covid: è influenza, tutti recuperati per la finale

VERSO ARGENTINA-FRANCIA

Upamecano, Coman e Rabiot saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domenica contro l'Argentina

© Getty Images Non c'è nessun focolaio Covid in seno alla Francia, ma solo un'influenza dovuta all'aria condizionata. Secondo RMC Sport, per lo staff sanitario dei Bleus si tratta di una sindrome virale e di una semplice influenza. I tre calciatori che hanno accusato in queste ore sintomi influenzali, vale a dire Adrien Rabiot, Dayot Upamecano e Kingsley Coman, saranno regolarmente a disposizione del ct Didier Deschamps per la finalissima di domenica contro l'Argentina. I primi due, tra l'altro, sono tornati regolarmente ad allenarsi con il resto della squadra già nella giornata di giovedì e con ogni probabilità riprenderanno il loro posto nell'11 titolare dopo aver saltato la semifinale con il Marocco.

Allarme rientrato e nessuna particolare preoccupazione in vista della finale, che potrebbe regalare alla Francia il secondo Mondiale consecutivo. Theo Hernandez ha preso un colpo al ginocchio mercoledì sera in semifinale, ma la sua situazione è sotto stretto controllo e al momento non preoccupa lo staff. Altri giocatori, come Antoine Griezmann, Olivier Giroud e Kylian Mbappé, hanno accusato alcuni acciacchi ma non è nulla di grave e la loro presenza non è in dubbio.

Mentre la squadra di Deschamps lavora per regalare il terzo Mondiale al proprio Paese, in Francia stanno lavorando al piano sicurezza sia in vista della finale per il 3°/4° posto che vede in corsa il Marocco che per la finalissima di domenica. Sono circa 12.800 i poliziotti e gendarmi mobilitati sabato per assicurare la tutela dell'ordine pubblico per il match Croazia-Marocco e 14.000 il giorno dopo, domenica, per la finalissima tra Francia e Argentina. Il dispositivo, riferisce la polizia d'Oltralpe che oggi ha presentato il progetto al ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, è maggiore rispetto a quello della semifinale Francia-Marocco di mercoledì (con 10.000 agenti). Sabato, l'Avenue des Champs-Elysées, il grande viale simbolo di Parigi fra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, resterà aperto al traffico, mentre domenica verrà interamente chiuso e pedonalizzato. Darmanin stesso ha ricordato che nel 2018 circa 600.000 persone si riunirono sui Campi Elisi per festeggiare il trionfo dei Bleus. Per la finale, la prefettura di polizia di Parigi prevede 2.750 agenti dispiegati nella capitale, contro i 2.000 sabato scorso.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Argentina-Francia, tre precedenti mondiali: Albiceleste in vantaggio