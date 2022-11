Mondiali 2022, Francia-Australia 4-1: decidono Giroud, Rabiot e Mbappé

FRANCIA-AUSTRALIA 4-1

All'Al Janoub Stadium Goodwin apre le danze, poi gli uomini di Deschamps ribaltano il risultato e dilagano. Olivier firma una doppietta e aggancia Henry in vetta alla classifica dei bomber Blues

Super Giroud, la Francia ribalta l'Australia













































I Mondiali della Francia iniziano con un poker show. Nel primo turno del Gruppo D i Campioni del mondo in carica battono 4-1 l'Australia in rimonta e iniziano alla grande in Qatar. All'Al Janoub Stadium il gol di Goodwin (9') sorprende i Blues, poi gli uomini di Deschamps reagiscono, aumentano i giri e dilagano. Nel primo tempo Rabiot (27') e Giroud (32') ribaltano il risultato, poi nella ripresa Mbappé (68') e ancora l'attaccante del Milan (71') chiudono i conti.

LA PARTITA

La Francia risponde presente in Qatar e lancia un messaggio forte e chiaro alle altre big candidate alla vittoria finale. Dopo un avvio in sordina, la banda di Deschamps tiene i nervi saldi, si aggrappa alla qualità dei suoi gioielli e strapazza l'Australia sul piano dei gioco, del ritmo e del risultato. Tabellino alla mano è Giroud l'uomo partita con una splendida doppietta che lo porta a 51 gol in nazionale come Henry. Ma sul piano tattico sono le posizioni di Rabiot e Griezmannn e le accelerazioni di Mbappé a far saltare il banco. Libero di muoversi tra la mediana e l'attacco, il "Petit diable" è implacabile tra linee, una fonte inesauribile di idee e di verticalizzazioni. Quanto invece al centrocampista della Juve e al fenomeno del Psg, l'impressione è che insieme compongano un perfetto mix di qualità, quantità e potenza. Tutto con ancora qualche equilibrio da registrare e una potenza di fuoco devastante nonostante le tante assenze.

Senza Benzema, Pogba, Kantè, Kimpembe e tante altre pedine importanti, contro l'Australia Deschamps punta tutto su Giroud al centro dell'attacco con Dembélé, Griezmann e Mbappé in appoggio. A trazione anteriore, la Francia parte forte e prova a mettere subito alle corde l'Australia spingendo sugli esterni. Senza ritmo e intensità, gli uomini di Deschamps però non sfondano e alla prima occasione buona la banda di Arnold sblocca clamorosamente il match. Pescato col contagiri da un cambio di gioco di Souttar, Leckie salta l'uomo in fascia e serve a Goodwin la palla del vantaggio. Gol che gela la retroguardia francese e porta anche all'infortunio di Lucas Hernandez, sostituito subito dal fratello Theo. Punita a freddo, la Francia incassa il colpo e ci impiega qualche minuto a riordinare le idee. Il primo a reagire è Mbappé, ma le sue incursioni sono troppo solitarie e non bastano a scardinare l'affollata difesa australiana e a svegliare Giroud. In pressione, la squadra di Deschamps fa girare bene la palla, ma il fraseggio è troppo lento e gli uomoni di Arnold reggono l'urto, spaventando anche Lloris con un destro vicino all'incrocio di Duke dopo un errore in disimpegno di Theo Hernadez. Errore che l'esterno rossonero poi si fa subito perdonare servendo a Rabiot l'assist per il pareggio. Un'incornata che insieme all'arretramento in mediana di Griezmann rimette in carreggiata la Francia e cambia il match. Più ordinati e aggressivi, i Campioni del mondo in carica aumentano i giri, pressano sulla trequarti e affondano nuovamente il colpo con Giroud, preciso ad appoggiare in rete un passaggio di Rabiot. Raddoppio che ribalta il risultato e dà più spinta e fiducia alla manovra transalpina. In vantaggio e in controllo, Rabiot & Co. palleggiano con precisione in mediana, prendono possesso delle corsie esterne e collezionando occasioni a raffica. Giroud, Dembélé e Griezmann non trovano la porta da buona posizione, poi Mbappé si divora il tris e un colpo di testa di Irvine chiude il primo tempo stampandosi sul palo e spaventando Lloris.

La ripresa inizia con una rovesciata spettacolare di Giroud su un cross perfetto di Theo Hernandez e con la Francia che prova a gestire il match col possesso. Più alta e con Grizmann a fare da collante tra il centrocampo e l'attacco, la squadra di Deschamps domina il gioco, manovra bene in ampiezza, recupera subito palle e fa la partita. Rowles anticipa Mbappé dopo una gran giocata di tacco al limite di Giroud, poi un colpo di testa di Konaté finisce alto e Behich salva sulla linea un sinistro di Griezmann. Colpi che danno la scossa e preparano il terreno allo show francese. A mettere la parola fine sul match ci pensa infatti la coppia Mbappé-Giroud. Il primo firma il tris di testa deviando in rete un cross pennellato di Dembelè, poi Olivier cala il poker ancora di testa su perfetto assist proprio del fenomeno del Psg. Gol che chiude i conti e porta il bomber rossonero nella storia della Francia accanto a Henry nella classifica all-time dei marcatori in nazionale. La Francia parte bene in Qatar e mette paura a tutti.



IL TABELLINO

FRANCIA-AUSTRALIA 4-1

Francia (4-2-3-1): Lloris 6; Pavard 6 (44' st Kounde sv), Konaté 7, Upamecano 6, Lucas Hernandez 6 (13' Theo Hernandez 7); Tchouameni 6,5 (32' st Fofana sv), Rabiot 7; Dembélé 6,5 (32' st Coman sv), Griezmann 7, Mbappé 7; Giroud 8 (44' st Thuram sv).

A disp.: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Saliba, Camavinga. All.: Deschamps 7

Australia (4-3-3): Ryan 6,5; Atkinson 5 (40' st Degenek sv), Rowles 5, Souttar 5, Behic 5; McGree 5,5 (28' st Mabil 5,5), Mooy 5,5, Irvine 6 (40' st Baccus sv); Leckie 6, Duke 5,5 (11' st Cummings 5,5), Goodwin 6 (28' st Kuol 5,5).

A disp.: Redmayne, Vukovic, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Devlin, Deng, King. All.: Arnold 5

Arbitro: Gomes (Saf)

Marcatori: 9' Goodwin (A), 27' Rabiot (F), 32' Giroud (F), 23' st Mbappé (F), 26' st Giroud (F)

Ammoniti: Duke, Irvine, Mooy (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Olivier Giroud ha segnato il suo 51° gol in tutte le competizioni con la Francia, eguagliando il miglior marcatore francese di tutti i tempi: Thierry Henry.

• A 36 anni e 53 giorni, Olivier Giroud è il secondo giocatore più anziano a segnare una doppietta ai Mondiali dopo Roger Milla nel 1990 (38 anni e 34 giorni).

• Olivier Giroud (36 anni e 53 giorni) è diventato stasera il più anziano marcatore della Francia ai Mondiali (superato Zinedine Zidane) e il più anziano francese a giocare una gara nella Coppa del Mondo.

• Adrien Rabiot è il secondo giocatore a segnare al suo debutto nella Coppa del Mondo con la Francia in questo secolo, dopo Karim Benzema nel 2014.

• Sono trascorsi 3077 giorni tra il primo gol ai Mondiali e la prima delle due reti di Giroud stasera: è il più lungo periodo tra due marcature per un giocatore francese nella competizione.

• Didier Deschamps è diventato il primo allenatore francese a collezionare dieci vittorie nella Coppa del Mondo (10V, 2N, 1P).

• La Francia ha segnato almeno quattro gol in due gare di fila per la prima volta nei Mondiali; è solo la terza squadra a riuscirci in questo secolo, dopo il Brasile nel 2002 e la Germania nel 2010.

• Olivier Giroud è il marcatore più anziano (36 anni, 53 giorni) di una squadra europea ai Mondiali (autogol esclusi) dai tempi di Georges Bregy in Svizzera-USA nel 1994 (36 anni, 152 giorni).

• Adrien Rabiot è il primo giocatore della Francia a segnare e fornire assist al suo esordio nella Coppa del Mondo dai tempi di Christophe Dugarry, contro il Sudafrica, nel 1998.

• Kylian Mbappé è diventato il giocatore francese più veloce a segnare cinque gol nella Coppa del Mondo (23 anni, 11 mesi), superando Just Fontaine nel 1958 (24 anni e 9 mesi).

• La Francia è la prima squadra a segnare tre gol di testa in una gara della Coppa del Mondo dalla Germania contro l'Arabia Saudita (cinque, nel 2002).

• La Francia ha vinto una gara in rimonta nella Coppa del Mondo per la quinta volta in generale e per la seconda nella fase a gironi, dopo il 7-3 sul Paraguay nel 1958.

• Il gol di Craig Goodwin (8:23) è il più rapido mai segnato dall'Australia dall'inizio di una gara della Coppa del Mondo.

• Theo Hernandez è il primo giocatore francese a partecipare ad un gol da subentrato ai Mondiali da Paul Pogba contro la Svizzera nel 2014 (un assist).