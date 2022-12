Deschamps: "Non cambieremo anche se difendono bene. Voglio il possesso"

VERSO FRANCIA-MAROCCO

Il ct campione del mondo ha parlato alla vigilia della semifinale con la squadra rivelazione dei mondiali

"Come faremo a superare la loro difesa? Faremo in modo di trovare una via. Hanno capacità di difendersi molto bene, è un dato di fatto, ma sarà un nostro obiettivo metterli in difficoltà. Parlando della mia squadra invece non mi sorprende, anche se per molti era la prima competizione internazionale e non sapevo come avrebbero potuto reagire emotivamente", queste le parole del ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della semifinale con il Marocco.

"Non cambieremo da una partita all'altra - ha aggiunto Deschamps - vogliamo sempre avere la palla per essere pericolosi e poter segnare. Non basta la qualità dei giocatori, non c'è un segreto solo o una ricetta miracolosa, sono tante cose da combinare. La mia parola chiave è adattarsi". Il ct francese ha poi parlato dei singoli, soffermandosi su Griezmann: "Antoine è stato molto bravo. È un giocatore che ha questa capacità di cambiare il volto della squadra. Ha un grande volume di gioco, porta il suo tocco tecnico. In un ruolo diverso che gli si addice molto bene. Prova tanto piacere nel fare un contrasto quanto nel fare un passaggio. Ha sempre pensato collettivamente. Ha una generosità sopra la media. È stato ai massimi livelli per dieci anni, ha avuto momenti più difficili, ma ha questa mentalità che hanno i grandi giocatori di esserci sempre quando serve".

Parlando del suo collega sulla panchina del Marocco, poi, ha aggiunto: "Complimenti a lui e al suo staff. Hanno realizzato qualcosa di favoloso. Non mi piace il termine 'ostile'. Attorno al Marocco c’è un fervore popolare molto importante, il pubblico fa molto rumore. I miei giocatori sono avvertiti, fa parte del contesto. Saperlo prima è sempre meglio. I miei giocatori sanno cosa aspettarsi".

LLORIS: "RISPETTO PER IL MAROCCO"

Hugo Lloris, portiere della Francia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Marocco: "Possiamo solo avere rispetto e ammirazione per il loro percorso. A questo livello non c'è possibilità di battere Belgio ed eliminare Spagna e Portogallo se non sei una squadra coesa. Ci stiamo preparando a tutto con calma, anche al clima ostile che ci sarà allo stadio. Dobbiamo mantenere questa serenità che abbiamo, il fatto di essere forti nei momenti clou della partita. Deschamps ci ispira, ha grande esperienza e abbiamo con lui un vero rapporto di fiducia".