Mondiali 2022, scontri a Bruxelles dopo Belgio-Marocco 0-2

SCONTRI

I tifosi marocchini hanno dato fuoco ad auto e scooter per le strade della capitale belga per festeggiare il successo

Guerriglia a Bruxelles dopo Belgio-Marocco





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Belgio è stato sconfitto dal Marocco ai Mondiali 2022 e a Bruxelles è stata una giornata di scontri. Una vera e propria guerriglia urbana è scoppiata nell capitale belga dopo il 2-0 di Ziyech e compagni con i tifosi marocchini che, per festeggiare il successo, si sono riversati per le strade dando fuoco ad auto e scooter. La situazione per le vie del centro è degenerata velocemente e sul posto è intervenuta la polizia in divisa anti-sommossa.

Le forze dell'ordine di Bruxelles hanno dovuto utilizzare camionette, lacrimogeni e idranti per provare a disperdere la folla di qualche centinaio di persone e il sindaco della città ha fatto appello ai cittadini di non uscire di casa. La polizia è stata accolta dai teppisti con lancio di pietre e petardi, iniziando una guerriglia per le strade del centro che ha portato anche alla chiusura di diverse stazioni della metropolitana: Beekkant, Sainte-Catherine, De Brouckére e Gare Centrale.