Dal mediano italiano al fianco di Messi al bomber sloveno trapiantato in Egitto: tutte le curiosità di Inter Miami-Al-Ahly

L'incontro, in programma alle 2 italiane e in diretta su Italia 1, vedrà i padroni di casa affrontare i dodici volte campioni africani, pronti a compiere la prima sorpresa del torneo. Da una parte fuoriclasse del calibro di Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba, per una sorta di piccola colonia del Barcellona di qualche anno fa; dall'altra i campioni d'Egitto che hanno strappato ai Championship Playoff il titolo ai Pyramids FC.