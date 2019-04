Juve sovrana, potente, autorevole e infinita

20/04/2019 di ALBERTO BRANDI

Nella numerologia l’8 è il “Sovrano”. Rappresenta il potere e l’autorità. Appoggiato si trasforma nel simbolo dell’infinito. Otto è il numero perfetto per questa Juve: potente, dominante e infinita. Tanto che gli avversari, mai come quest’anno, non si erano fatti illusioni. C’era una squadra che vinceva senza affanni prima dell’arrivo di Ronaldo. Non poteva che essere così, pure più facilmente, dopo l’arrivo del fuoriclasse portoghese. Uno scudetto stra-annunciato, ma non per questo da catalogare tra gli stucchevoli deja-vu oppure tra le ridondanti storie noiose dal finale scontato. Perché non potendo fare la corsa sugli altri, la Juve se l’è organizzata su se stessa. Raccogliendo gol, punti e distacchi con pochi paragoni nella storia del nostro campionato. Così, se c’è stata noia, ha riguardato solo gli attori non protagonisti della serie Juve-show Stagione Numero 8. Cioè gli altri. Quelli non vincono dal 2011 in su.