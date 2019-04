Juve, Cristiano Ronaldo: "L'anno prossimo sarà ancora migliore"

20/04/2019

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio post Ajax in occasione del suo primo scudetto italiano, l'ottavo di fila per la Juventus. E ha guardato subito al futuro. "Sono contento per aver vinto anche qui, il primo nella storia, un record, il mio primo anno, Supercoppa e campionato. Il prossimo anno sarà ancora migliore, sono molto contento. La Champions? Vince una sola. Se resto? Al mille per cento resto qui", ha detto il portoghese.

"Sì perchè dopo aver vinto in Inghilterra e Spagna ora vinco il titolo anche in Italia, e ci tenevo e ci tenevamo come squadra. Sono molto felice. E' stata un'annata di adattamento e ottima", ha poi aggiunto CR7.



Ancora sulla Champions: "La Champions non è facile e non si vince schiocchando le dita, il prossimo anno ci riproveremo, non c'è problema. La stagione è assolutamente positiva, abbiamo vinto campionato e Supercoppa. Ci riproveremo, nessun dramma. In Champions vince una squadra su trentadue".