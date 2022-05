Internazionali d'Italia: Swiatek è ancora regina di Roma, Jabeur non può nulla

Iga Swiatek batte Ons Jabeur e conquista per la seconda volta consecutiva gli Internazionali BNL d’Italia. Impressionante dimostrazione di forza della polacca, che ha demolito la tunisina con il punteggio di 6-2, 6-2. Per la n°1 del mondo è la 28esima vittoria consecutiva, un risultato che certifica la qualità di una giocatrice che ora come ora non ha rivali in campo femminile.

Getty Images