Gli Internazionali BNL d’Italia 2022 in esclusiva in chiaro su canale 20 e Italia 1

È Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il torneo maschile della 79ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in scena al Foro Italico di Roma. Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio una gara del torneo ATP al giorno sul canale 20. Nel weekend (sabato 14 e domenica 15), su Italia 1, una delle due semifinali e l'atto conclusivo del torneo.

