Colpo di scena agli Internazionali d’Italia: Nadal eliminato! Djokovic e Zverev avanti

TENNIS

Il punto sui risultati della quinta giornata di partite dal Foro Italico

Primo, grande, colpo di scena agli Internazionali BNL d’Italia: Denis Shapovalov ha eliminato Rafa Nadal, campione in carica, centrando un clamoroso successo che lo porta ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. 1-6, 7-5, 6-2 lo score di una partita che, dopo il dominio iniziale di Nadal, è girata inaspettatamente. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic conquista i quarti di finale sconfiggendo in un'ora e 15 minuti Stan Wawrinka (6-2, 6-2). Nel suo 89º quarto di finale in questa categoria di eventi, il 16º a Roma in altrettante partecipazioni, affronterà Felix Auger-Aliassime che ha passato il turno grazie al 6-3, 6-2 sullo statunitense Marcos Giron. Rialza la testa Stefanos Tsitsipas, che in rimonta batte il russo Khachanov e vola ai quarti del Masters 1000 di Roma. Perso il primo set 6-4, la violenta reazione del greco che porta a casa il match con i successivi 6-0, 6-3. Anche Sascha Zverev passa il turno: il nº2 del seeding ha battuto l'australiano De Minaur con il punteggio di 6-3, 7-6 in un'ora e 50 minuti di gioco. Gli altri qualificati: Garin e Ruud.

TABELLONE FEMMINILE

La bielorussa Aryna Sabalenka batte in due set (6-1, 6-4) l’americana Jessica Pegula e vola ai quarti, dove affronterà l'americana Anisimova (che ha battuto Collins nel derby a stelle e strisce). Swiatek ha portato la sua serie di vittorie consecutive a 25 partite: campionessa in carica a Roma ha battuto in due set Viktorya Azarenka con il punteggio 6-4, 6-1. Le altre qualificate: Teichmann, Andreescu e Jabeur.