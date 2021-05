Sonego-Rublev e la semifinale delle 18:30 su canale 20 e SportMediaset.it

Gli Internazionali BNL d'Italia non si fermano. Nonostante la pioggia abbia sconvolto il programma di tennisti e addetti ai lavori, il Masters 1000 di Roma prosegue anche nella giornata di sabato 15 maggio recuperando i match sospesi. Si parte alle ore 11:00 (collegamento dalle 10:45) con il quarto di finale tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, poi appuntamento per la semifinale delle 18:30. Il tutto in esclusiva in chiaro su canale 20 e SportMediaset.it. Studio pre-partita di Lucia Blini e interviste di Federico Mastria, con la telecronaca delle sfide affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone.

