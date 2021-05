Internazionali d'Italia, Sinner-Humbert in diretta su canale 20 e SportMediaset.it

TENNIS

Collegamento a partire dalle ore 14:30 dal campo centrale del Foro Italico

L'attesa è finita: gli Internazionali BNL d'Italia sono cominciati. In esclusiva in chiaro su canale 20 e su SportMediaset.it sarà trasmesso il match di domani, lunedì 10 maggio, tra Jannik Sinner e il francese Ugo Humbert per il primo turno del Masters 1000 romano. Quello del fuoriclasse altoatesino è il terzo match di giornata (possibile inizio intorno alle 15:00) sul centrale del Foro Italico, con collegamento a partire dalle 14:30. La telecronaca della sfida è affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone. Getty Images

"Qui a Roma è sempre speciale per ogni giocatore italiano - ha ammesso Sinner. È il nostro torneo di casa e cerchiamo tutti di dare il massimo, è uno dei tornei più belli al mondo che io abbia finora giocato. È bello stare qui e arrivarci in buone condizioni. Proverò a fare il torneo al meglio possibile per me". Sorteggio complicato per il 19enne azzurro, che in caso di successo contro Humbert dovrà vedersela al secondo turno con il fuoriclasse della terra rossa, Rafa Nadal.