Italia, gol incassato dopo appena 23'': è record nella storia degli Europei

Nemmeno il tempo di iniziare e l'Italia di Spalletti scrive subito un nuovo record agli Europei. In negativo. L'errore di Dimarco sulla rimessa laterale nel corso di Italia-Albania, con conseguente gol di Bajrami (bravo a intercettare la palla diretta a Bastoni, poi forte sberla sotto la traversa) dopo appena 23 secondi, è già nella storia. Si tratta della rete più veloce di sempre della manifestazione (oltre che in quella dell'Italia): battuto il record appartenente a Dmitriy Kirichenko. Il calciatore russo andò a segno in occasione di Russia-Grecia dopo 67 secondi (2-1 il risultato finale) a Euro 2004.