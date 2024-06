Italia, Donnarumma: "Pronti e positivi, il gol di Zaccagni ci ha fatto fare click"

VERSO SVIZZERA-ITALIA

© Getty Images In casa Italia è tutto pronto per gli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera. E capitan Donnarumma suona la carica. "Domani sarà una grandissima sfida in un torneo importante - ha dichiarato il portiere azzurro in vista del big match -. Dobbiamo essere pronti e positivi per dare il 110%". "Col gol di Zaccagni la Nazionale ha fatto click - ha aggiunto -. Dobbiamo limare alcune cose che potevamo fare meglio nel girone, ma saremo pronti a dare il massimo".

"C'è più consapevolezza rispetto all'inizio del ritiro - ha proseguito Donnarumma parlando del gruppo azzurro e del cammino a Euro 2024 -. Avevamo un girone molto difficile e ci davano tutti per spacciati, ma ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo superato il turno". "L'adrenalina e le emozioni saranno forti, ma ora servirà anche la testa - ha continuato - Quando arrivi agli ottavi vuoi arrivare fino alla fine. Sappiamo che abbiamo milioni di italiani alle spalle che ci spingono e ci sostengono e questo ci dà una carica in più". "Buffon ci ha parlato della vittoria ai Mondiali del 2006, l'emozione è tanta e lo si vede dagli occhi", ha aggiunto.

LA CONFERENZA DI DONNARUMMA



Sommer

"Conosco bene Sommer, ha fatto un grande campionato, gli faccio i complimenti, e' un ottimo portiere domani dovremo essere molto bravi. Spero che domani faccia meno di quanto fatto quest'anno"

Modulo e gioco

"Il modulo si puo' cambiare ma l'importante è avere compattezza e dominare il gioco. Il nostro e' stato un girone difficile, non era facile superarlo. Con la Croazia siamo stati bravi a restare in partita. Domani sarà un match da dentro fuori, dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Sono convinto che la squadra è pronta per domani"

Ostacolo Svizzera

"Abbiamo visto le loro gara. Sappiamo che pressano per poi ripartire e verticalizzare. Sono molto fisici. Con la Germania erano in vantaggio fino alla fine e han tenuto bene il campo. Vanno provate quindi delle situazioni da sfruttare nel corso della gara e capire quando bisogna giocare e quando bisogna cercare subito le punte. Non dobbiamo perdere palloni pericolosi per evitare di complicare la partita"

Il miglior portiere del torneo?

"Sono cambiato rispetto agli ultimi Europei. Mi sento più responsabile e sono cresciuto molto come uomo grazie all'esperienza all'estero. Ora sono uno dei più grandi del gruppo e indosso la fascia di capitano che è un'emozione inspiegabile. Rappresentare una nazione è indescrivibile. C'è molta più responsabilità, ma sono contento. Sognavo fin da bambino di giocare competizioni del genere"