EURO 2024, la Francia seconda stravolge il tabellone: nella parte alta anche Spagna, Germania e Portogallo

La Francia è agli ottavi di finale di Euro 2024 e fino a qui non c'è niente di inaspettato. Clamoroso, semmai, è stato il pareggio 1-1 contro la già eliminata Polonia che è costato il primo posto nel Gruppo D alla selezione di Deschamps e stravolto il tabellone della competizione, portando i vicecampioni del mondo nella parte alta insieme ad altre nazionali di assoluto livello ovvero Germania, Spagna e Portogallo, tutte prime nel rispettivo gruppo. Il rigore di Lewandowski, ribattuto e segnato dopo il primo errore, ha concesso all'Austria il primato portando la formazione di Rangnick nella parte di incroci in cui è presente anche l'Italia con la Svizzera.